◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2026年5月2日みずほペイペイD）ソフトバンクの山川穂高内野手が長いトンネルを抜ける会心の6号ソロを放った。4回1死、楽天・ウレーニャのスライダーを完璧に捉えた。打球は左翼スタンドへ。打った瞬間にホームランと分かる一振りだった。ダイヤモンドを一周すると笑顔でナインに迎え入れられた。4月19日のオリックス戦の第1打席で左前適時打を放ったのを最後にノーヒットが続き、試合