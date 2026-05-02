新日本プロレスは２日、ジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」に永井大貴（２３）が初出場することを発表した。今年のＢＯＳＪは４月４日の両国大会で出場全２０選手が決定していた。しかし４月２９日の佐賀大会でタイガーマスクの挑戦を退けＶ４に成功したＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩが出場決定済みだったリーグ戦のボイコットを宣言。これを受け永井が１日の鹿児島大会で棚橋弘