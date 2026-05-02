◆パ・リーグソフトバンク―楽天（２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が、４―０の４回に３２打席ぶりの安打となる６号ソロを放った。ここまで自己ワーストを更新する３１打席ノーヒットとなっていたが、４回１死で打席に入るとカウント２―２から変化球を強振。快音を残した打球が左中間スタンドに着弾すると、一塁ベースを回ったところで小さく右拳を握った。なかなか結果が出ずにいた主砲だったが