俳優の唐沢寿明が２日、都内で行われた主演映画「ミステリー・アリーナ」（堤幸彦監督、５月２２日公開）の舞台あいさつに登壇した。深水黎一郎氏の同名小説を映画化し、唐沢がクイズ番組の司会者・樺山桃太郎を演じるミステリー。自身のアイデアで髪形をアフロヘアにするなど個性的なキャラクターを演じた。試写で完成した作品を見て「映画は面白かったです。自分でやっていて、自分（樺山）が本当にむかついて、腹が立って仕