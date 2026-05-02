５月２日の京都９Ｒ・矢車賞・３歳１勝クラス（芝２２００メートル＝９頭立て、牝馬限定）は、１４年オークス馬ヌーヴォレコルトを母に持つトリニティ（栗東・安田翔伍厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利した。勝ち時計は２分１２秒０（良）。好スタートを決めて先行。向こう正面で先頭に立ち、１〜２馬身のリードを保った。４角でも手応えは良く、直線では粘り強い伸び脚。レイクラシック（松山弘平騎手）が追い上げたが、１