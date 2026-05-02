◆ファーム・リーグ巨人―広島（２日・ジャイアンツタウン）左第５中手骨骨折から復帰したリチャード内野手（２６）が、自らの復帰を特大弾で彩った。「４番・一塁」で先発出場。１点リードの３回１死の第２打席、カウント１―１から左腕・佐藤柳の投じた変化球を捉えた打球は、放物線を描いてバックスクリーン右へ着弾する１号ソロ。背番号５２は大きな体を揺らし、悠々とダイヤモンドを一周した。３月１１日のオープン戦