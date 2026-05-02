◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンクー楽天(2日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの栗原陵矢選手が3回、先制の満塁ホームランを放ちました。さらに4回にも、無安打が続いていた山川穂高選手に待望の一発が生まれています。前日の試合では投手戦の様相を見せる中、自身のエラーで先制点を献上していた栗原選手。打撃で取り返すべく、その後はソロHRとタイムリーで3打点をあげていました。勢いそのままに翌日も躍動。3回に2本のヒッ