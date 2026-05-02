プロ野球の西武・ソフトバンクなどで捕手として活躍し、2026年からはソフトバンクの1軍バッテリーコーチを務める細川亨氏の娘でモデル・タレントの細川愛倫が2日、自身のXを更新。同日、東京ドームで行われる『NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人』でラウンドガールを務めると発表した。【写真】世紀の一戦！和田海佑、あらた唯、佐々木萌香らもラウンドガールに細川は、写真を