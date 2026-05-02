◇ファーム・リーグ巨人―広島（2026年5月2日ジャイアンツタウン）「左第5中手骨」の骨折から復帰を目指す巨人のリチャード内野手（26）が「4番・一塁」で出場し、実戦復帰し、2打席目に特大の中越えソロを放った。初回1死一塁の1打席目は、中堅への大飛球で惜しくも中飛に倒れたが、3回1死走者なしの2打席目に、バックスクリーン右へ運ぶ豪快なソロ本塁打を放ち、復帰初戦でいきなり快音を響かせた。3月11日のソフト