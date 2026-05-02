かつては“寸止め”の技術を競うような風潮も!?セルフ式のガソリンスタンドが1998年に解禁されてから約30年弱、今やフルサービスのガソリンスタンドは希少な存在になっています。給油に加えてゴミ捨てや窓拭きまで行ってくれるフルサービスは、ちょっとしたレーシングドライバー気分や殿様気分を味わえるので、サラリーマン時代の筆者（のぐちまさひろ）は仕事の時だけ好んで選んでいたのですが（内緒です）、これも時代の流れ