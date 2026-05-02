＜メキシコ・リビエラマヤオープン 2日目◇1日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンが週末不在という最悪の結末は、なんとか回避された。岩井千怜が2バーディ・1ボギーの「71」で回り、初日85位からトータル2オーバー・62位に浮上。薄氷の予選通過に「まずはホッとしています」と胸をなで下ろした。【写真】開幕前にメキシコを堪能した双子姉妹10番のボギー発進から流れに乗れず