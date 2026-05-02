最大で12連休となるゴールデンウイークはきょうから後半に入りました各交通機関では下りで混雑のピークを迎えています。【映像】混雑する新幹線のホームや空港の様子内藤美里記者「大きな荷物を持った人で非常に混雑しています。家族と一緒に楽しそうに帰省する姿も多くみられます」利用客「おじいちゃんのおうちに」「（Q.一緒に何したい？）畑仕事ですかね。毎年やってますので」東京駅のホームは、行楽地へ向かう家族連れな