アメリカ国防総省は、ドイツに駐留するアメリカ軍の部隊のうちおよそ5000人を撤退させると表明しました。【映像】トランプ氏「何の助けも得られなかった」と強い不満を表すアメリカ国防総省のパーネル報道官は1日、ヘグセス国防長官がドイツに駐留するアメリカ軍の部隊のうち、およそ5000人を撤退させるよう命じたと明らかにしました。今回の方針について、「ヨーロッパにおける戦力の態勢を見直した結果であり、今後半年か