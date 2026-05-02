大手商社5社の決算が出そろい、中東情勢の緊迫化による資源価格の上昇などを背景に、今年度は全社で純利益が増加する見込みです。【映像】大手商社5社、全社で純利益が増加見込み伊藤忠商事は中東情勢により75億円分のマイナスが出るとしながらも、機械や金属分野などが伸びて全体では、前の年より500億円ほど増益となる見込みとしています。三菱商事と三井物産は原油価格が上昇したことなどを受けてLNG＝液化天然ガスや北米