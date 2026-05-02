始球式を務める、ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード銀メダリストの長谷川帝勝＝みずほペイペイドームミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード・スロープスタイル男子で銀メダルを獲得した長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が2日のソフトバンク−楽天戦で自身初の始球式を務めた。「すごいお客さんに囲まれて緊張したが、いい経験になった」と笑顔で振り返った。五輪後は多忙な日々を過ごしているといい「オリンピックドリ