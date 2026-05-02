女優の山口智子（61）が2日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、夫の俳優・唐沢寿明（62）との旅行エピソードを語った。スペインへの長期旅行から、1カ月前に帰ってきたという山口。一人旅だったが、「去年は夫と一緒に40日間くらいスペイン、ポルトガルをどっぷり（旅した）」と明かした。すると、「ナイツ」土屋伸之は「唐沢さんというと全然、旅があまり…」と不思議がった。山口は