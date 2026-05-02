日米関税交渉で合意した80兆円を超える対米投資の第一弾となる事業に、国際協力銀行＝JBICが民間の銀行と協調しておよそ3500億円を融資すると発表しました。【映像】対米投資の第1弾事業に約3500億円融資を発表対米投資の第一弾の案件にはデータセンター向けのガス火力発電所や人工ダイヤモンド製造など3つの事業が選ばれていて、投資規模は総額およそ5兆5000億円です。JBICは初回の融資額を民間銀行と協調して22億2100万ド