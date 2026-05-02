通勤や通学の移動中や家事の合間、トレーニング中など、日常のさまざまなシーンで音楽を楽しむ人は多いだろう。かつてはCDが主流だった音楽の聴き方は、今ではサブスクの配信サービスへと移り変わっている。コンポやCDドライブつきのパソコンが減ったことで、「昔集めていたCDが手元にあるのに再生できる機器がない…」と困っている人も少なくないはずだ。そんな悩みを解決する方法の1つが、CDの音楽をスマホに取り込んでしまう