福島県復興祈念公園で献花し、手を合わせる家族＝2日午後東日本大震災の犠牲者追悼と、東京電力福島第1原発事故の教訓継承を目的にした福島県復興祈念公園（同県浪江町、双葉町）が2日、開園した。当初、4月25日の開園を予定していたが、北海道・三陸沖後発地震注意情報発表の影響で、延期となっていた。祈念公園は国と県が約171億円をかけて整備。敷地面積は約46.4ヘクタールで、園内には国営追悼・祈念施設や、被災した家