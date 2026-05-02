ベトナムを訪問中の高市総理大臣は首脳会談に臨み、その後日本の新しい外交構想について演説します。【映像】ベトナムに到着した高市総理ベトナムは、中国と経済的な関係を強めているものの南シナ海での領有問題も抱えています。そうした中で、高市総理は安全保障や経済安保で連携を深める考えです。高市総理大臣「（ベトナムの指導部と）経済安全保障分野を新たな協力の軸として打ち出したい（と考えております）」また、レ