戸田ボートの6日間開催「第37回ウインビーカップ」は、2日が2日目。近況上々の動きを見せている26号機とコンビを組む谷津幸宏（46＝埼玉）が、2日目1回乗りの6Rで3コースから抜群の行き足を生かして捲り快勝。3走目にしてシリーズ初白星ゲットに成功した。初日は2、5着と思うようにポイントをまとめられなかっただけに、価値ある勝利だ。レース後は「決して悪い足ではない」と前置きしながら「回った後のつながりを良くした