高市首相は2日、ベトナムのレ・ミン・フン首相と首脳会談を行い、ベトナムの製油所の原油調達に金融支援を行う方向で一致しました。医療関連物資などの日本への安定供給につなげたい考えです。高市首相は先月、アジア各国の原油や石油製品などの調達のため、総額およそ100億ドルの金融支援を行う枠組み「パワーアジア」を発表しています。今回の支援はその第1号案件となり、ベトナム北部にあるニソン製油所の原油調達に、政府系機