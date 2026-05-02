フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（２６＝シスメックス）が２日の阪神―巨人戦（甲子園）の始球式に登場。スタンドの大声援を浴びながら投げ込んだ一球はノーバウンドで捕手・伏見のミットに収まった。坂本は「１００点です。（フィギュアスケートの）勝負強さが生きたと思います」とニッコリ。幼い頃から虎党だったという坂本は「金本選手や赤星選手、今岡選手がいた時代にすごく見に来ていて。お姉