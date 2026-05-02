落語家の立川志らく（６２）が２日に自身の「Ｘ」を更新。ユーチューバー・ヒカルに端を発する「タモリ面白くない」問題に言及した。ヒカルは４月２０日に自身のユーチューブチャンネルで「タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からない」と発言。同席したカジサックこと梶原雄太も同調し炎上した。「Ｘ」を更新した志らくは「ＹｏｕＴｕｂｅｒがタモリさんって、面白くないんじゃないの？と言っ