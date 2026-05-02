【モデルプレス＝2026/05/02】女優の北香那が5月1日、自身のInstagramを更新。ミュージカル出演でのビジュアルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】竹内涼真の恋人役話題の女優「妖艶」と話題の別人級ヘア◆北香那、オン眉ぱっつんヘア披露北は、「告知です。ミュージカル『獅子 THE LION-BEAT』出演いたします」と報告し、共演する俳優・新原泰佑とのモノトーンのペアショットを投稿。眉の上で真っ直ぐ切り揃えられた「オン眉ぱ