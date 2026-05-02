元AKB48でタレントの板野友美さん（34）が2026年4月28日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のバルーンスカート姿を披露した。「ミニスカコーデ」板野さんは、「ミニスカコーデ」とし、ピンクのリボンの絵文字を添え、ミニスカート姿で窓辺のカウンターにもたれかかるショットを含む9枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ミニ丈でグレーのバルーンスカートに黒の長袖ニットを着用。髪には白いリボンをつけ