【トランプ2.0 現地リポート】巨大テック企業のAIデータセンター開発ラッシュに全米各地の住民が激怒 中間選挙の火種に4月25日、トランプ大統領が出席していたホワイトハウス記者協会主催の夕食会の最中、会場付近で起きた発砲事件は、何とも言えない嫌な後味を残した。大統領は無事で、容疑者はその場で拘束、暗殺未遂の疑いで起訴された。しかし、トランプ氏に対する3度目の深刻な襲撃事件は、一件落着とは言い難い。その理