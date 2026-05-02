◆パ・リーグソフトバンク―楽天（２日・みずほペイペイドーム）楽天が序盤から劣勢となった。両チーム無得点の３回に、先発のウレーニャが２本の安打と四球で２死満塁のピンチを背負うと栗原に満塁アーチを被弾。４点のビハインドを背負う苦しい展開となった。チームは現在、今季ワーストを更新する５連敗中。打線は３回までに５安打を放っているが無得点に終わっている。