◆パ・リーグロッテ―西武（２日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが２点を追う２回、反攻開始。１点差に詰め寄った。２点ビハインドで迎えた２回先頭、４番・ソトが西武の先発左腕・武内から右中間二塁打でチャンスメイクすると、２死から友杉がカウント２−２からの５球目、高めのストレートを中前に運ぶタイムリーを放った。友杉は直前に遊撃の守備で打球をはじき、ピンチを拡大してしまった一幕もあり、早々にエラーを帳消しす