◆春季高校野球神奈川県大会▽準決勝横浜８―６桐光学園（２日・横浜スタジアム）今春のセンバツに出場した横浜が桐光学園を逆転で下し、決勝進出を決めた。２４年秋から５季連続優勝を目指して、慶応―横浜創学館の勝者と３日に決勝戦に臨む。プロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）は、１１安打６失点と桐光学園打線の対策に苦しみながらも９回を投げきって完投勝利。自己最多１８６球の力投で最速は１５２キ