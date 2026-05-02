大相撲の夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向け、新入幕の若ノ勝（湊川）が２日、東京・板橋区にある部屋で稽古。出稽古に訪れた幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）を激しい突き合いの末に押し出すなど９勝７敗。「いい稽古が出来た」。師匠の湊川親方（元大関・貴景勝）からは細かく助言を受け「突く位置などを教えてもらった」と収穫の多い稽古だった。先月の番付発表で新入幕が決まった。多くの人から祝福されたが「親から朝