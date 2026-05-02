給食で人気の副菜「大根ときゅうりのひたひた」を作ってみました 暖かくなってくると、そろそろ価格も落ち着いてくるきゅうり。塩もみや浅漬けにするとおいしいですが、幼稚園の給食ではまた少し違うかたちで登場することがあるようです。今回は、クックパッドでも人気の「大根ときゅうりのひたひた」を実際に作ってみました。 レシピ作者さんによれば、幼稚園の給食で大人気のメニューだそう。つくれぽでも「子どもがおいしい