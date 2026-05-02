俳優の大竹しのぶ（68）が2日、自身のインスタグラムを更新。「ベランダのアザレアが花開きました」と報告し、写真を公開した。【写真】「美しいですね」自宅ベランダに咲いた色鮮やかなアザレアを披露した大竹しのぶ投稿された写真には、青空の下、鮮やかなピンク色の花びらを付けた立派なアザレアが写し出されている。ひとつ前の投稿では、「何だか悲しくなるなあ」と“モヤッ”とした出来事を明かしていた大竹。「あぶね