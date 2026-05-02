幾田りらが、5月より開催する3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』を記念して、2022年放送の『MTV Unplugged: Lilas Ikuta』のライブ映像を5月3日21時より自身のYouTubeチャンネルにて配信する。 （関連：バイリンガルデュエット、なぜ増加？宇多田ヒカル、星野源、幾田りら……“社会の変化”を反映する音楽の未来） 幾田は、同ツアーの開催を記念して“『幾田りら LIVE TOUR 2026