チンゲン菜のリボベジにチャレンジ！【画像で見る】切れ端から育つミニチンゲンサイが可愛い根や茎などを水につけ、出てきた葉っぱをまた食べる「リボべジ（リボーンベジタブル）」。もちろん料理にも使えるので家計にも優しく、とってもエコ。今回は簡単に栽培できて、見た目も可愛く楽しめるチンゲンサイの育て方をご紹介します。そらべジガーデンハックさん教えてくれたのは…▷そらべジガーデンハックさん東京農業大学卒