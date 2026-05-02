ウェットシートのふた活用法（⇒次へ）【画像を見る】お菓子の持ち歩きも心配なし！ウェットシートのふたの“まさかの活用法”ウェットシートやおしりふきの乾燥予防に使う、貼り付けるタイプのふた。百円ショップで見かけたことがある人も多いのではないでしょうか？実はそのふた、ウェットシート以外にも使えちゃうんです。Instagramで3.5万いいねを集めた目からうろこのふた活用法を、さっそく見ていきましょう。■1.お菓子の袋