株式会社ニコンイメージングジャパンは、写真家の水咲奈々氏による写真展「Gradually」をニコンプラザ東京および大阪のTHE GALLERYにて、5月26日（火）より順次開催する。 水族館の水槽内で泳ぐ魚を被写体とし、水中で絶えず変化し続ける姿や光の移ろいをテーマに構成。ヒレや身体のライン、姿勢のわずかな変化を捉えた作品を展示する。 各会場でのトークショーも開催。参加者特典として、水咲氏