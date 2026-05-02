【写真】嵐5人の、笑顔とクールな表情の両方が楽しめるジャケットスタイル 嵐の公式Instagramでは、「ThrowBack ARASHI」として2018年10月24日にリリースした『君のうた』のジャケット写真を公開した。 ■個性が滲む、嵐5人のジャケットスタイル 「相葉雅紀出演 テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ『僕とシッポと神楽坂』主題歌」と綴り、歌詞の一節をピックアップして紹介した。 1枚目の写真では、嵐の5人がジャ