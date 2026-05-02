卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、2日にグループステージ第1戦が行われ、日本女子はイングランドと対戦する。シード順位決定戦となるグループステージで、開催国との一戦に臨む日本女子。初陣でどのようなオーダーを組むのかに注目が集まる。 ■鍵握る特別ルール 釜山大会以来2年ぶりの開催となる団体戦は、100周年を記念して卓