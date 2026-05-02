東京都福生市で男が男子高校生を金づちで殴って逃走した事件で、警視庁に殺人未遂容疑で逮捕された同市加美平、職業不詳高林輝行容疑者（４４）が逃走時、自宅付近からバイクで隣接する昭島市内の駐車場まで行き、ワゴン車に乗り換えていたことが捜査関係者への取材でわかった。同庁が、詳しい足取りなどを調べている。高林容疑者は４月２９日午前７時過ぎ、自宅近くの飲食店駐車場で男子高校生（１７）の顔を金づちで複数回殴