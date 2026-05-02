膵臓（すいぞう）がんの進行に関わるたんぱく質を見つけたと、京都大などのチームが発表した。マウスの実験で、このたんぱく質の働きを抑える薬剤を与えると、がんの進行が止まったといい、新たな治療法の開発につながる可能性がある。論文が２日、国際学術誌に掲載された。膵臓がんは早期発見が難しい上、化学療法などを行っても広がりやすく、予後が悪い。国内では、年間約４万８０００人が新たに診断され、約４万１０００人