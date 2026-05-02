社員らが勤務先の内部情報がうつる画像や動画を不用意にＳＮＳに投稿し、拡散する事態が相次いでいる。顧客らの個人情報が漏えいし、企業が謝罪に追い込まれたケースもある。専門家は「社の信用失墜につながる問題であり、社員教育を徹底する必要がある」と訴える。（浜田萌）「ＢｅＲｅａｌ．」に投稿４月２９日夜、西日本シティ銀行（福岡市）の下関支店（山口県下関市）の執務室内を撮影した動画・画像が、Ｘ（旧ツイッター