脊髄損傷の研究支援を目的としたランニングイベント「ＷｉｎｇｓｆｏｒＬｉｆｅＷｏｒｌｄＲｕｎ（ウィングス・フォー・ライフ・ワールドラン）」が５月１０日、東京都内などで開かれる。ゲストで参加するサッカーＪ２栃木シティのＧＫ相沢ピーターコアミ（２５）は、この大けがを乗り越えたアスリートの一人だ。新潟・日本文理高から２０１９年に当時Ｊ２の千葉へ入った相沢は、契約満了となった２１年１２月に参加し