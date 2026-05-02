お笑いタレントの山田花子が5月1日、自身のアメブロを更新。息子たちが絶賛した夕食を公開した。【映像】山田花子の手料理（複数カット）山田は「今日の晩ごはんは『唐揚げ』」と切り出し、「やっぱり揚げたて唐揚げは最強やね」と、品数豊富な食卓を披露。続けて「美味しいから2人ともご機嫌やったよ」と、息子たちが食事を喜んでいた様子を明かした。また長男については「『美味しいわ！』の連発」と、好評だったことを明