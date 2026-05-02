プロ野球・ロッテの毛利海大投手が2日、翌3日の西武戦先発へ意気込みました。ドラフト2位ルーキーの毛利投手は開幕戦で初登板初勝利を手にするも、以降は白星から遠ざかりここまで4試合で1勝1敗、防御率4.58の成績。前回4月22日のオリックス戦では自身のエラーも絡み、4回2/3を4被安打、4失点(3自責点)でプロ初黒星を喫しました。毛利投手は「この2試合はフォアボールと自分のミスから失点しているので、そこだけ無いように意識し