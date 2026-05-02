4月30日の7R（ダート1400メートル）で川原正一騎手（67）が地方、中央通算6000勝を達成した。メイショウマゴイチ（牡5＝森沢、父エピファネイア）に騎乗し、最後の直線で差し切った。1976年（昭51）4月28日に笠松競馬でデビューしてから50年と2日。単純計算で1年あたり120勝を50年ずっと積み重ねないと、たどり着けない、異次元の数字だ。ところがこの半世紀を「結構、早かったですね」とけろりと言ってのけた。第一線で活躍