歌舞伎俳優片岡愛之助（54）が2日、大阪松竹座で開幕したさよなら公演「御名残五月大歌舞伎」（26日まで）に出演した。愛之助は昼の部の「義賢最期」で、組んだ戸板とともに倒れる“戸板倒し”や、仁王立ちのまま三段に倒れる“仏倒れ”の演出を披露し、義賢の壮絶な最期を演じた。実はこの演目、愛之助にとって思い入れの深いものだった。公演に先立ち、自身の公式ブログを更新。「普段初日はおめでたいのですが、今月は複雑です