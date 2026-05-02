4月30日、俳優の吉高由里子がXに投稿した《お裾分け》と題された動画のインプレッションが5月1日現在、66万を超え話題になっている。「投稿したのは、水平線に沈む夕陽を映した20秒の動画です。全編で波の音が流れるのですが、『このまま終わるのかな』と思った最後の最後、大きな波が打ち寄せ、その波で足元が濡れたのでしょうか、『うわ!』という吉高さんの声が収録されていました。その驚き方が、いかにも吉高さんらしくてつ