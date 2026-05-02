カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「MASTER OF G」シリーズから、MUDMASTERのスペシャルモデル「GWG-B1000MG "Magma Gold"」を5月に発売する。価格は143,000円。GWG-B1000MG キービジュアル同製品は、流動するマグマの赤橙と、固化して生まれる黄金の景観に着想を得た自然美を表現したモデル。インデックスや針に赤・オレンジを配色し、メタルパーツには複数の金色系IPを用い、層状に変化するゴールドの色調で構造美を