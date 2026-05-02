ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグWESTのファジアーノ岡山が2日、JFE晴れの国スタジアムでサンフレッチェ広島と対戦。今季途中に加入したレオ・ガウショ選手の初ゴールが生まれ、1対0で勝利しました。